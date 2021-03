Coronavirus, la Liguria potrebbe restare rossa anche dopo Pasqua (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccini covid, dopo la Fiera partono le farmacie: obiettivo 13.000 dosi al giorno 30 marzo 2021 Pasqua, Liguria blindata e seconde case chiuse: cosa si può fare 30 marzo 2021 Coronavirus, bollettino e ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccini covid,la Fiera partono le farmacie: obiettivo 13.000 dosi al giorno 30 marzo 2021blindata e seconde case chiuse: cosa si può fare 30 marzo 2021, bollettino e ...

Advertising

RegLiguria : ? #CORONAVIRUS FAQ ORDINANZA 13 SUL DIVIETO DI RECARSI NELLE SECONDE CASE Sul sito di Regione Liguria sono disponi… - MediasetTgcom24 : Covid, nove contagi da un operatore no vax in un ospedale ligure #Coronavirus - telecitynews24 : ?CORONAVIRUS LIGURIA? 383 nuovi casi e 14 decessi?? - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 383 i nuovi #positivi su 5.030 #tamponi, con un tasso di #positività al 7,6%. Si reg… - LuceverdeRadio : RT @RegLiguria: ? #CORONAVIRUS FAQ ORDINANZA 13 SUL DIVIETO DI RECARSI NELLE SECONDE CASE Sul sito di Regione Liguria sono disponibili le… -