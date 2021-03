Coronavirus: la cura da fare a casa che riduce i ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una cura da fare a casa per ridurre i ricoveri per complicazioni da Coronavirus Sars-Cov-2 e Covid-19. L’Istituto Mario Negri ha elaborato un protocollo per il trattamento a domicilio dei pazienti Covid con parecchie novità rispetto alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. La terapia si fa subito, senza aspettare l’esito del tampone. Al posto della tachipirina si usa l’aspirina e l’Aulin in caso di dolori. Si tratta di un farmaco antinfiammatorio su cui c’erano perplessità. In questo approccio domiciliare si usa subito. Poi l’uso del cortisone che le autorità avevano proibito nella prima fase dell’epidemia. Il nuovo metodo l’hanno adottato una trentina di medici di famiglia, sperimentandolo su 500 pazienti. Il Corriere della Sera spiega oggi che Fredy Suter, per dodici anni primario di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Unadaper ridurre iper complicazioni daSars-Cov-2 e Covid-19. L’Istituto Mario Negri ha elaborato un protocollo per il trattamento a domicilio dei pazienti Covid con parecchie novità rispetto alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. La terapia si fa subito, senza aspettare l’esito del tampone. Al posto della tachipirina si usa l’aspirina e l’Aulin in caso di dolori. Si tratta di un farmaco antinfiammatorio su cui c’erano perplessità. In questo approccio domiciliare si usa subito. Poi l’uso del cortisone che le autorità avevano proibito nella prima fase dell’epidemia. Il nuovo metodo l’hanno adottato una trentina di medici di famiglia, sperimentandolo su 500 pazienti. Il Corriere della Sera spiega oggi che Fredy Suter, per dodici anni primario di ...

