Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo i 16.017 positivi e i 529 decessi di ieri la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 31 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I positivi di oggi 31 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2688 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 807 (260 in provincia di Macerata, 228 in provincia di Ancona, 125 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 76 in provincia di Ascoli Piceno e 61 fuori regione). In Veneto 2.317 nuovi positivi a fronte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo i 16.017 positivi e i 529 decessi di ieri la situazione aggiornata dei contagi diin31con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I positivi di31suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2688 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 807 (260 in provincia di Macerata, 228 in provincia di Ancona, 125 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 76 in provincia di Ascoli Piceno e 61 fuori regione). In Veneto 2.317 nuovi positivi a fronte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 417 le vittime, secondo i da… - demartin : 'L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, il Regno Unito il 5,51 per cento' scrive @StefanoFeltri… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus Italia, #autocertificazione di #Pasqua: il modulo da scaricare e gli spostamenti consentiti (SCARICALA… - CybercaffeL : @VittorioBanti @ILGUERCIO3 @SacrumVer @a_meluzzi @nopost3b Io avevo dato l'occhio cecato a questo… -