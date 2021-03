Coronavirus, in Spagna torna obbligatoria la mascherina all’aperto. Regno Unito verso l’immunità di gregge: metà della popolazione ha gli anticorpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Spagna EPA/Fernando Villar Persone con la mascherina al mercato di Alcala de Hernares, a MadridIn Spagna cade l’eccezione della distanza per non indossare la mascherina all’aperto Scatta solo da oggi in Spagna l’obbligo all’uso della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini dai sei anni in su. La stretta arriva con un aggiornamento della legge in Parlamento sull’emergenza Coronavirus, dopo che già dal maggio 2020 esisteva l’obbligo, ma con diverse eccezioni che di fatto ne vanificavano l’obbligo. Una di queste era la possibilità di rispettare la distanza sociale, che secondo la legge sarebbe bastata per non dover indossare la mascherina. Con il nuovo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021)EPA/Fernando Villar Persone con laal mercato di Alcala de Hernares, a MadridIncade l’eccezionedistanza per non indossare laScatta solo da oggi inl’obbligo all’usoancheper tutti i cittadini dai sei anni in su. La stretta arriva con un aggiornamentolegge in Parlamento sull’emergenza, dopo che già dal maggio 2020 esisteva l’obbligo, ma con diverse eccezioni che di fatto ne vanificavano l’obbligo. Una di queste era la possibilità di rispettare la distanza sociale, che secondo la legge sarebbe bastata per non dover indossare la. Con il nuovo ...

