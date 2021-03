Coronavirus in Lombardia, bollettino mercoledì 31 marzo: cento morti e 3.943 nuovi positivi (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fronte di 56.747 tamponi effettuati, in Lombardia sono 3.943 i nuovi positivi con un tasso di positività in calo al 6,9% (ieri 7,3). I pazienti in terapia intensiva sono 863 (+1), mentre scendono a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fronte di 56.747 tamponi effettuati, insono 3.943 icon un tasso dità in calo al 6,9% (ieri 7,3). I pazienti in terapia intensiva sono 863 (+1), mentre scendono a ...

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi (7,3%). I guariti/dimessi sono 2.469 ????… - DPCgov : #Coronavirus #31marzo Sopralluogo del Capo Dipartimento Curcio e del Commissario Figliuolo in Lombardia per fare il… - ilfoglio_it : Prima del coronavirus Lombardia e Veneto invocavano 'il secessionismo dei ricchi', ora Draghi ha la grande occasion… - Dr_Venkman_ : RT @ErmannoKilgore: Belin, che scoop! Le #Regioni con #Conte non c’erano le hanno istituite appena è arrivato #Draghi per metterlo in diffi… - ric_bra74 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). I guariti/dimessi sono 4.510. ?? https… -