Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 31 marzo: i dati completi dopo le 17. Impennata di casi in Puglia e Veneto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di mercoledì 31 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre si attende il nuovo decreto che dovrebbe sancire lo stop alle zone gialle, ieri i nuovi contagi hanno avuto una lieve flessione, con poco più di 16mila nuovi casi e un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021)in, ildi31del Ministero della Salute:le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Mentre si attende il nuovo decreto che dovrebbe sancire lo stop alle zone gialle, ieri i nuovi contagi hanno avuto una lieve flessione, con poco più di 16mila nuovie un ...

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 417 le vittime, secondo i da… - demartin : 'L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, il Regno Unito il 5,51 per cento' scrive @StefanoFeltri… - MPerardi : Cioè mi state dicendo che voi non uscirete tutto #Aprile per paura della multina ? O per i consigli di #Speranza,… - cangiova65 : Il problema dell'Italia invece sono i giornalai come voi... #giannini #lastampa -