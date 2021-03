Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 marzo I dati non sono ancora usciti. Seguiranno aggiornamenti sui numeri delle ultime 24 ore. Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 marzo Sono 16.017 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 301mila tamponi. Tasso di positività al 5,3%. Se si considerano i ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 31 marzo I dati non sono ancora usciti. Seguiranno aggiornamenti sui numeri24 ore.in, ildel 30 marzo Sono 16.017 i nuovi casi innelle24 ore su oltre 301mila tamponi. Tasso di positività al 5,3%. Se si considerano i ...

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 417 le vittime, secondo i da… - demartin : 'L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, il Regno Unito il 5,51 per cento' scrive @StefanoFeltri… - Paulino1958 : Coronavirus, situazione critica a Roma: 'Costretti a scegliere chi ricoverare. Un mese fa eravamo vuoti, ora pieni' - infoitinterno : Coronavirus, bollettino nazionale: in Italia 16 mila casi, calano curva dei contagi e terapie intensive -