Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 31 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 417 le vittime, secondo i da… - demartin : 'L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, il Regno Unito il 5,51 per cento' scrive @StefanoFeltri… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, non si ferma la crescita in #Piemonte. 128 nuovi casi in provincia - ruisseau : passaparola adesso: Database Italia: Coronavirus: il Belgio condannato a revocare tutte le misure entro 30 giorni.… -