Coronavirus, il bollettino di oggi 31 marzo: 58 morti in Emilia, 51 in Puglia, 38 in Campania. Ecco i nuovi casi Covid regione per regione, ... (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 31 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimercoledì 312021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Coronavirus 31 marzo 2021: bollettino dati Covid oggi. Contagi in Italia ed Emil... - PasqualeMarro : Coronavirus Campania il bollettino di oggi 31 Marzo 2021 - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 31 marzo - MarioGuglielmi : Coronavirus, 7 decessi all’ospedale di Sanremo, 14 in totale in Liguria (Dati del bollettino del 31 marzo) - Rivierapress24 : Coronavirus, 7 decessi all’ospedale di Sanremo, 14 in totale in Liguria (Dati del bollettino del 31 marzo) -