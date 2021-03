Coronavirus, il bollettino del 31 marzo 2021: 23.904 nuovi casi. La situazione in Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 467i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 31 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 23.904 (ieri 16.017) casi testati: - in aggiornamento - (ieri 89797) Tamponi (diagnostici e di controllo): 351.221 (ieri 301.451) molecolari: 205794 di cui 21454 positivi pari al 10.42% (ieri 9.02%) rapidi: 145427 di cui 2433 positivi pari al 1.67% (ieri 1.42%) Attualmente ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904diine 467i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 31. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 23.904 (ieri 16.017)testati: - in aggiornamento - (ieri 89797) Tamponi (diagnostici e di controllo): 351.221 (ieri 301.451) molecolari: 205794 di cui 21454 positivi pari al 10.42% (ieri 9.02%) rapidi: 145427 di cui 2433 positivi pari al 1.67% (ieri 1.42%) Attualmente ...

