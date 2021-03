Coronavirus: il Belgio condannato a revocare tutte le misure entro 30 giorni. Annunciato ricorso (Di mercoledì 31 marzo 2021) È una bomba che il tribunale di primo grado ha appena sganciato: condanna lo Stato belga a revocare tutte le “misure Covid” entro i prossimi 30 giorni! AGGIORNAMENTO 18.30 Condanna dello Stato belga: il governo farà ricorso contro la decisione che considera illegali le misure della corona La decisione del tribunale è arrivata mercoledì a proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) È una bomba che il tribunale di primo grado ha appena sganciato: condanna lo Stato belga ale “Covid”i prossimi 30! AGGIORNAMENTO 18.30 Condanna dello Stato belga: il governo faràcontro la decisione che considera illegali ledella corona La decisione del tribunale è arrivata mercoledì a proviene da Database Italia.

