Coronavirus, i dati del 31 marzo: +467 positivi a Monza e Brianza, in Lombardia cento morti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 31 marzo 2021: +467 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +3.943 in Lombardia con rapporto di positività del 6,9%, ancora in diminuzione. cento i morti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 312021:i nuovie in, sono +3.943 incon rapporto dità del 6,9%, ancora in diminuzione.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Covid, "con massa muscolare ridotta più rischi di complicanze" ...come "fattore prognostico negativo nei pazienti ospedalizzati" per infezione da coronavirus Sars - ... Nello studio retrospettivo ( dati raccolti dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 ) sono stati inclusi ...

Covid Lombardia, oggi 3.943 contagi e 100 morti. A Milano 981 nuovi casi Il bollettino con i dati del 31 marzo Sono 3.943 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100 morti che porta il numero totale a 30.735 decessi ...

Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 marzo RomaToday Vaccini, in Italia superata quota 10 milioni di somministrazioni ROMA (ITALPRESS) – Hanno superato quota 10 milioni le somministrazioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Secondo i dati forniti dal governo, le dosi somministrate in Italia sono state 10.018.265 ...

Vaccini: Armani tra prime aziende a dare via a a campagna "Il Gruppo Armani sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via alla Campagna Vaccinale anti Covid-19, come previsto dalla Delibera Regionale n° XI/4401": lo annuncia lo stesso grup ...

