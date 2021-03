Coronavirus, i dati – 23.904 nuovi contagi con 351.221 tamponi. Tasso di positività sale al 6,8%. Altre 467 vittime (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tornano a salire i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese, dopo il calo registrato negli ultimi giorni. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 23.904 le persone risultate positive ai test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro le 16.017 di ieri. C’è da specificare, però, che ieri la Sicilia non aveva fornito i propri dati regionali che sono stati conteggiati quindi nel totale odierno. I nuovi casi sono stati registrati a fronte di 351.221 tamponi molecolari e antigenici effettuati nell’ultima giornata, contro i 301.451. Così, il Tasso di positività sale di ben 1,5 punti percentuali fino al 6,8%, mentre ieri era al 5,3%. Sono invece 467 le vittime in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tornano a salire idanel Paese, dopo il calo registrato negli ultimi giorni. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono 23.904 le persone risultate positive ai test delin Italia nelle ultime 24 ore, contro le 16.017 di ieri. C’è da specificare, però, che ieri la Sicilia non aveva fornito i propriregionali che sono stati conteggiati quindi nel totale odierno. Icasi sono stati registrati a fronte di 351.221molecolari e antigenici effettuati nell’ultima giornata, contro i 301.451. Così, ildidi ben 1,5 punti percentuali fino al 6,8%, mentre ieri era al 5,3%. Sono invece 467 lein un ...

