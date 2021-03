Coronavirus, bollettino 31 marzo: 23.904 contagi e 467 decessi (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultimo bollettino medico sull’epidemia da Coronavirus rilasciato dalla Protezione Civile mette al corrente dell’attuale situazione in Italia La Protezione Civile, pochi minuti fa, come di consueto ha aggiornato in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19 con il bollettino aggiornato alle ultime 24 ore. A tal proposito, i contagi registrati sono stati 23.904 su 351.221 tamponi effettuati. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultimomedico sull’epidemia darilasciato dalla Protezione Civile mette al corrente dell’attuale situazione in Italia La Protezione Civile, pochi minuti fa, come di consueto ha aggiornato in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19 con ilaggiornato alle ultime 24 ore. A tal proposito, iregistrati sono stati 23.904 su 351.221 tamponi effettuati. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.904 nuovi casi e 467 morti nelle ultime 24 ore - ritafrediani : Contedimettiti! Ah no. @Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 31 marzo: 23.904 nuovi casi e 467 morti… - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.904 contagiati • 467 morti • 23.744 guariti -6 terapie intensive | -51 ricove… - LaPresse_news : Covid, 467 decesso e quasi 24 mila nuovi casi - pborghilivorno : #Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 31 marzo: 23.904 nuovi casi e 467 morti -