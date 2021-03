Coronavirus, 467 decessi in 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 283 (ieri 269) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino del 30 marzo Altri 467 decessi per Coronavirus. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero totale dei decessi per Covid sale a quota 109.346. ieri le vittime erano state 529 in 24 ore. Aumentano invece i casi positivi: sono 23.904 quelli registrati da ieri, contro i 16.017 casi di ieri. La Lombardia registra l’aumento più grande con 3.943 nuovi casi seguita dalla Sicilia (2.904) e dal Veneto (2.317). Attualmente le persone positive al Covid in Italia sono 562.508. La situazione negli ospedali I nuovi ingressi in terapia sono 283, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 269 in 24 ore, per un totale di 3.710 persone ricoverate in rianimazione. In totale sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino del 30 marzo Altri 467per. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero totale deiper Covid sale a quota 109.346.le vittime erano state 529 in 24 ore.invece i casi positivi: sono 23.904 quelli registrati da, contro i 16.017 casi di. La Lombardia registra l’aumento più grande con 3.943 nuovi casi seguita dalla Sicilia (2.904) e dal Veneto (2.317). Attualmente le persone positive al Covid in Italia sono 562.508. La situazione negli ospedali I nuovi ingressi insono 283, in aumento rispetto aquando erano stati 269 in 24 ore, per un totale di 3.710 persone ricoverate in rianimazione. In totale sono ...

