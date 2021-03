Coppie gay, ok della Cassazione per le adozioni all'estero (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Può essere trascritto in Italia il provvedimento con cui uno Stato estero ha ratificato l'adozione di un bambino da parte di una coppia di uomini. Con una sentenza depositata oggi, le sezioni unite civili della Cassazione hanno affermato che "non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo originario del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione". No alla maternità surrogata Nessuna apertura, quindi, alla ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Può essere trascritto in Italia il provvedimento con cui uno Statoha ratificato l'adozione di un bambino da parte di una coppia di uomini. Con una sentenza depositata oggi, le sezioni unite civilihanno affermato che "non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo originario del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamentofiliazione". No alla maternità surrogata Nessuna apertura, quindi, alla ...

