Coppa D'Africa, scoppia il caso Covid in Sierra Leone-Benin (Di mercoledì 31 marzo 2021) Caos Covid in Sierra Leone-Benin valevole per la qualificazione alla prossima Coppa D'Africa. Si attende una decisione della CAF in merito È rimasto un solo biglietto per la Coppa D'Africa, per la quale la Sierra Leone e il Benin non hanno potuto competere a causa di un focolaio di coronavirus. Sei calciatori del Benin sono risultati positivi al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

