Contagi covid all'Empoli, l'Asl blocca ogni attività della squadra (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell'attività della prima squadra dell' Empoli per dieci giorni, fino al 7 aprile . La decisione è stata presa ufficialmente questa mattina dopo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell'primadell'per dieci giorni, fino al 7 aprile . La decisione è stata presa ufficialmente questa mattina dopo ...

Advertising

fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - sole24ore : Decreto Covid: Italia ancora rossa o arancione fino a 30 aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini… - SkyTG24 : #Covid Francia, contagi in aumento. #Macron: 'Tutto il Paese in zona rossa, scuole chiuse' - max_preciso : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… - ciassette : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… -