Consiglio dei ministri sul nuovo decreto Covid | Figliuolo: 'In Lombardia non va tutto bene, bisogna migliorare' (Di mercoledì 31 marzo 2021) E' atteso il Cdm sul nuovo decreto Covid in cui saranno approvate le nuove disposizioni anti - contagio e le norme sugli operatori sanitari no - vax. Ma è scontro nella maggioranza: Draghi potrebbe ...

matteosalvinimi : #Salvini: chiediamo che nel decreto che andrà domani in Consiglio dei ministri sia inserita la previsione che, se i… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #SriLanka Il Consiglio Onu dei diritti umani ha chiesto di raccogliere, archiviare e conservare le pr… - matteosalvinimi : ...si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar,… - ConfartMc : #Confartigianato in congiunta con le altre associazioni di categoria per chiedere la riapertura delle attività del… - tg2rai : Oggi in Consiglio dei ministri il decreto con le nuove misure #anticontagio: possibile allentamento con dati miglio… -