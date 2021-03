Consiglio dei ministri: approvato il decreto che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile Niente zone gialle, niente deroghe alle Regioni per la scuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge anti Covid. sarà in vigore dopo Pasqua, dal 7 al 30 aprile. Per l’intero mese prossimo solo zone rosse o arancioni. Fra le misure, stando alle prime indiscrezioni: possibili deroghe per le zone di rischio in base a contagi e vaccini. niente visite agli amici in zona rossa, sì in zona arancione ma entro i limiti comunali. niente deroghe alle Regioni su scuole in presenza (dal 7 aprile sarà per chi frequenta dalla materna alla prima media). Nella bozza anche scudo per vaccinatori che seguono le regole ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildeiha dato il via libera al nuovolegge anti Covid.indopo Pasqua, dal 7 al 30. Per l’intero mese prossimo solorosse o arancioni. Fra le misure, standoprime indiscrezioni: possibiliper ledi rischio in base a contagi e vaccini.visite agli amici in zona rossa, sì in zona arancione ma entro i limiti comunali.su scuole in presenza (dal 7per chi frequenta dalla materna alla prima media). Nella bozza anche scudo per vaccinatori che seguono le regole ...

