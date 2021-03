Consiglio dei ministri | approvato il decreto che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile e Niente deroghe alle Regioni per la scuola

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildeiha dato il via libera al nuovolegge anti Covid, il provvedimento che regolerà il periodo successivofestività pasquali. Per le zone di rischio possibiliin base a contagi e vaccini. Stopsu scuole in presenza. In bozza anche “scudo” per vaccinatori che seguono regole e obbligo vaccino anche a farmacisti. Via libera ai concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio e una derogaregole ordinarie previste per il concorso in magistratura L'articolodeiilcheindal 7 al 30e ...