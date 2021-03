Confindustria Campania, focus sul contratto di apprendistato nel sistema duale: l’impresa come luogo di cultura e formazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il dialogo e la contaminazione proficua tra il mondo della scuola e quello del lavoro è una risorsa per lo sviluppo del Paese. Confindustria da sempre è impegnata nella diffusione di una cultura d’impresa positiva tra i giovani, favorendo l’incontro e lo scambio tra questi due mondi. Non sempre, però, si coglie il valore che rappresenta per i giovani la possibilità di integrare il proprio percorso di crescita e maturazione culturale attraverso l’ingresso in azienda con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e competenze che saranno fondamentali una volta terminato il percorso di studi. Per questo da diversi anni sta promuovendo la diffusione e l’utilizzo di strumenti specifici per favorire l’integrazione tra i giovani e il mondo del lavoro. Nell’ambito del modulo formativo del progetto DiStiCo dedicato al “Ruolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il dialogo e la contaminazione proficua tra il mondo della scuola e quello del lavoro è una risorsa per lo sviluppo del Paese.da sempre è impegnata nella diffusione di unad’impresa positiva tra i giovani, favorendo l’incontro e lo scambio tra questi due mondi. Non sempre, però, si coglie il valore che rappresenta per i giovani la possibilità di integrare il proprio percorso di crescita e maturazionele attraverso l’ingresso in azienda con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e competenze che saranno fondamentali una volta terminato il percorso di studi. Per questo da diversi anni sta promuovendo la diffusione e l’utilizzo di strumenti specifici per favorire l’integrazione tra i giovani e il mondo del lavoro. Nell’ambito del modulo formativo del progetto DiStiCo dedicato al “Ruolo ...

