Confindustria Avellino | il Gruppo Bruno in copertina sulla prestigiosa rivista di settore “Costruzioni”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un importante riconoscimento per ildi Grottaminarda. La nota, riferimento nazionale per macchine e mezzi d’opera, ha infatti dedicato uno speciale allaAgricoltura con base a Grottaminarda (AV), l’azienda è nata nel 1977 come fornitrice di ricambi e assistenza per il mondo agricolo ed è poi cresciuta in modo esponenziale. Oggi l’azienda distribuisce macchine agricole, concimi, attrezzature per giardinaggio, irrigazione, macchine industriali, macchine movimento terra, realizza impianti biogas e offre ogni tipologia di power generation. A tal proposito la famiglia, con l’aziendaGenerators è produttrice di torri faro e gruppi elettrogeni con una fascia di potenza che spazia da 3 kW fino a 3 MW con motore singolo e ...