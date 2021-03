Concerti: Offspring e Francesca Michelin rinviano ancora le date (Di mercoledì 31 marzo 2021) Concerti: date ancora incerte per la programmazione estiva. La causa è ancora la grave emergenza sanitaria, in continuo sviluppo. Intanto gli Offspring rinviano e Francesca Michelin cancella la data Milanese. Concerti: ancora date incerte? Con il nuovo decreto approvato dal CDM il 12 marzo 2021 continuano ad essere sospesi tutti gli spettacoli aperti al pubblico, tra cui anche i Concerti. Teatri, cinema e anche spazi all’aperto adibiti agli spettacoli rimangono, quindi, chiusi. Insieme a discoteche e sale da ballo. Il provvedimento resterà in vigore fino al 6 aprile 2021, ma si parla già di ulteriori proroghe. Tutto questo, chiaramente, ha e avrà un forte impatto negativo sul ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)incerte per la programmazione estiva. La causa èla grave emergenza sanitaria, in continuo sviluppo. Intanto glicancella la data Milanese.incerte? Con il nuovo decreto approvato dal CDM il 12 marzo 2021 continuano ad essere sospesi tutti gli spettacoli aperti al pubblico, tra cui anche i. Teatri, cinema e anche spazi all’aperto adibiti agli spettacoli rimangono, quindi, chiusi. Insieme a discoteche e sale da ballo. Il provvedimento resterà in vigore fino al 6 aprile 2021, ma si parla già di ulteriori proroghe. Tutto questo, chiaramente, ha e avrà un forte impatto negativo sul ...

Advertising

rockmylifeita : RT@ rockonitalia The OFFSPRING + Lagwagon: i concerti di Milano e Padova si spostano a Giugno 2022 #offspring… - BnB_Ferroviere : #Milano, concerti che (non) verranno: rinviato il live degli @offspring e cancellata la data milanese di Francesca… - eventiatmilano : #Milano, concerti che (non) verranno: rinviato il live degli @offspring e cancellata la data milanese di Francesca… - rockonitalia : The OFFSPRING + Lagwagon: i concerti di Milano e Padova si spostano a Giugno 2022 #offspring #theoffspring #lagwagon - sergentekeroro : Gli Offspring hanno rimandato le date dei concerti al 2022, mentre quello dei Green Day (del 2020 poi 2021) è ancor… -