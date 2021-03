“Come vedete non sono in studio…”. Cartabianca, Bianca Berlinguer in diretta da casa: cosa è successo alla giornalista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una puntata diversa dalla altre quella di martedì 30 marzo 2021 di CartaBianca. In apertura la padrona di casa Bianca Berlinguer ha spiegato di non essere in studio bensì a casa, dove si trova in isolamento. La 61enne ha chiarito di non avere il Covid ma di trovarsi in quarantena perché entrata in contatto con un positivo al Coronavirus. Dunque per ragioni di sicurezza la Berlinguer non si è recata nel salotto di Rai Tre ma ha scelto di condurre la serata a distanza. Non è la prima volta che capita: di recente hanno condotto da casa Carlo Conti, Serena Bortone e Fabio Fazio. I primi due hanno combattuto contro il virus senza mai perdere la voglia di lavorare mentre il conduttore di Che tempo che fa ha dovuto fare i conti con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una puntata diversa daltre quella di martedì 30 marzo 2021 di. In apertura la padrona diha spiegato di non essere in studio bensì a, dove si trova in isolamento. La 61enne ha chiarito di non avere il Covid ma di trovarsi in quarantena perché entrata in contatto con un positivo al Coronavirus. Dunque per ragioni di sicurezza lanon si è recata nel salotto di Rai Tre ma ha scelto di condurre la serata a distanza. Non è la prima volta che capita: di recente hanno condotto daCarlo Conti, Serena Bortone e Fabio Fazio. I primi due hanno combattuto contro il virus senza mai perdere la voglia di lavorare mentre il conduttore di Che tempo che fa ha dovuto fare i conti con un ...

