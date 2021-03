Come sta Elia Viviani? Dimesso dall’ospedale: “Valutiamo se correre le prossime gare” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Buone notizie dopo il grande spavento in casa Cofidis per Elia Viviani, protagonista quest’oggi di una brutta caduta nel corso della Dwars Door Vlaanderen 2021. Il velocista veneto, trasportato in ospedale dopo l’incidente per accertamenti medici, non sembra infatti aver rimediato lesioni importanti ed è già stato Dimesso dalla struttura ospedaliera che lo aveva accolto in giornata. “La caduta che mi ha coinvolto è avvenuta in un momento importante, proprio dove cominciava ad accendersi la gara: in quel tratto di pavè avevo preso una buona posizione, sono arrivato a quella curva, andavo veloce, la ruota ha perso grip e sono scivolato. Mi dispiace, perché alla fine ero motivato dalla vittoria di domenica, avevo buone sensazioni, quindi mi dispiace per la gara“, racconta il campione olimpico in carica dell’omnium su pista (fonte: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Buone notizie dopo il grande spavento in casa Cofidis per, protagonista quest’oggi di una brutta caduta nel corso della Dwars Door Vlaanderen 2021. Il velocista veneto, trasportato in ospedale dopo l’incidente per accertamenti medici, non sembra infatti aver rimediato lesioni importanti ed è già statodalla struttura ospedaliera che lo aveva accolto in giornata. “La caduta che mi ha coinvolto è avvenuta in un momento importante, proprio dove cominciava ad accendersi la gara: in quel tratto di pavè avevo preso una buona posizione, sono arrivato a quella curva, andavo veloce, la ruota ha perso grip e sono scivolato. Mi dispiace, perché alla fine ero motivato dalla vittoria di domenica, avevo buone sensazioni, quindi mi dispiace per la gara“, racconta il campione olimpico in carica dell’omnium su pista (fonte: ...

