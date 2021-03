Come l’uomo della Luna: è il nuovo album del cantautore romano Gimbo (Di mercoledì 31 marzo 2021) ‘Come l’uomo della Luna’ è il titolo del nuovo album del cantautore romano Giampietro Pica in arte Gimbo, disponibile in tutte le piattaforme digitali e pubblicato da Redgoldgreen Label. Un disco andata e ritorno Come un viaggio, un percorso dove ognuna delle undici tracce è un punto di partenza e arriva a quella successiva in punta di piedi. Quasi un concept album con una linea netta tracciata dal viaggio, dai sogni e dalle speranze. Se si ascoltano i brani dall’inizio alla fine, si attraversano ballad, pezzi andanti dal gusto patchanka, reggae, folk e country. Tutti diversi, ma, appartenenti allo stesso viaggio. Si parte dall’Europa fino ad arrivare in America Latina per poi tornare. E quello che il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 31 marzo 2021) ‘’ è il titolo deldelGiampietro Pica in arte, disponibile in tutte le piattaforme digitali e pubblicato da Redgoldgreen Label. Un disco andata e ritornoun viaggio, un percorso dove ognuna delle undici tracce è un punto di partenza e arriva a quella successiva in punta di piedi. Quasi un conceptcon una linea netta tracciata dal viaggio, dai sogni e dalle speranze. Se si ascoltano i brani dall’inizio alla fine, si attraversano ballad, pezzi andanti dal gusto patchanka, reggae, folk e country. Tutti diversi, ma, appartenenti allo stesso viaggio. Si parte dall’Europa fino ad arrivare in America Latina per poi tornare. E quello che il ...

