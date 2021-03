Come il sesso migliora il benessere fisico e mentale (Di mercoledì 31 marzo 2021) sesso e qualità dei pensieri Troppo spesso il sesso viene considerato Come qualcosa di distante o indipendente dalla dimensione della maturità emotiva, invece le due cose vanno di pari passo. Un sesso di valore e profondità vuol dire esperienza intensa e condivisa a livello dell’intelligenza emotiva, ovvero abilità di sviluppare piena coscienza delle emozioni. Saper distinguere le proprie emozioni, comprenderle e, soprattutto, gestirle in modo corretto vuol dire crescere e questo ci mette in condizione di darci e dare veramente. La mente gioca il suo ruolo durante l’esperienza sessuale e se non riusciamo a “staccarla” potrebbe diventare un problema. Dovremmo sempre osservare i pensieri che rivolgiamo alla persona con cui stiamo e a noi stessi/e. Se ci sono forme-pensiero giudicanti rispetto al nostro aspetto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021)e qualità dei pensieri Troppo spesso ilviene consideratoqualcosa di distante o indipendente dalla dimensione della maturità emotiva, invece le due cose vanno di pari passo. Undi valore e profondità vuol dire esperienza intensa e condivisa a livello dell’intelligenza emotiva, ovvero abilità di sviluppare piena coscienza delle emozioni. Saper distinguere le proprie emozioni, comprenderle e, soprattutto, gestirle in modo corretto vuol dire crescere e questo ci mette in condizione di darci e dare veramente. La mente gioca il suo ruolo durante l’esperienza sessuale e se non riusciamo a “staccarla” potrebbe diventare un problema. Dovremmo sempre osservare i pensieri che rivolgiamo alla persona con cui stiamo e a noi stessi/e. Se ci sono forme-pensiero giudicanti rispetto al nostro aspetto ...

