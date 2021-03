Come funziona l’assegno unico familiare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Famiglia. Foto di Mabel Amber, still incognito… da Pixabay1l’assegno unico e universale a sostegno dei figli a carico è stato approvato dal Parlamento con il voto favorevole del Senato: sarà riconosciuto dal primo luglio Come assegno mensile o detrazione d’imposta a tutte le famiglie, con criteri di progressività. Costituito da una parte fissa e una variabile calcolata in base al reddito Isee, sarà attribuito ai nuclei familiari per ciascun figlio, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni d’età. Descritto nella legge delega, il provvedimento era già stato approvato la scorsa estate dalla Camera ed era in attesa di passare anche nel secondo ramo del Parlamento. Ora, i ministeri dell’Economia e della Famiglia sono al lavoro per scrivere i decreti attuativi che definiranno i dettagli su importi e meccanismi. In ogni ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Famiglia. Foto di Mabel Amber, still incognito… da Pixabay1e universale a sostegno dei figli a carico è stato approvato dal Parlamento con il voto favorevole del Senato: sarà riconosciuto dal primo luglioassegno mensile o detrazione d’imposta a tutte le famiglie, con criteri di progressività. Costituito da una parte fissa e una variabile calcolata in base al reddito Isee, sarà attribuito ai nuclei familiari per ciascun figlio, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni d’età. Descritto nella legge delega, il provvedimento era già stato approvato la scorsa estate dalla Camera ed era in attesa di passare anche nel secondo ramo del Parlamento. Ora, i ministeri dell’Economia e della Famiglia sono al lavoro per scrivere i decreti attuativi che definiranno i dettagli su importi e meccanismi. In ogni ...

