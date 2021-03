Come funziona a Pasqua per i fidanzati? Le regole in zona rossa (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Pasqua 2021 si avvicina e sarà ancora una festività in lockdown, con la zona rossa estesa a tutta Italia nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Una situazione ovviamente difficile anche per gli affetti più cari, in primis per i fidanzati non conviventi. Ma cosa dice il dpcm e quali sono gli spostamenti permessi in questi giorni di zona rossa? Nello specifico, l’ultimo decreto consente di spostarsi una sola volta al giorno e in un numero massimo di due persone “verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, oltre a persone disabili o non autosufficienti.” Ci sono quindi delle aperture, per consentire a tutti di vivere le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) La2021 si avvicina e sarà ancora una festività in lockdown, con laestesa a tutta Italia nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Una situazione ovviamente difficile anche per gli affetti più cari, in primis per inon conviventi. Ma cosa dice il dpcm e quali sono gli spostamenti permessi in questi giorni di? Nello specifico, l’ultimo decreto consente di spostarsi una sola volta al giorno e in un numero massimo di due persone “verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, oltre a persone disabili o non autosufficienti.” Ci sono quindi delle aperture, per consentire a tutti di vivere le ...

