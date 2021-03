Colpevole? Che fine deve fare Spionaggio russo | Rinaldi estremo contro il militare italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un intrigo internazionale dalle conseguenze potenzialmente clamorose. Si parla dell'arresto del, Walter Biot, pera favore della Russia. Due funzionari russi sono stati espulsi dall'italia, mentre l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato. Insomma, tensione alle stelle, con il Cremlino che ha già minacciato ristorsioni per la risposta italiana. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato di "un gravissimo atto ostile". Fonti di governo hanno descritto l'accaduto come l'episodio di"più grave subito dall'Italia dal secondo dopoguerra". Il sospetto è che Biot abbia già venduto ai russi carte militari relative alle missioni militari italiane in giro per il mondo. Il, 54 anni, si trova già in carcere a Rebibbia. Si è scoperto che in ...