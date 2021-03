Colonnine per la ricarica delle biciclette nelle scuole veneziane (Di mercoledì 31 marzo 2021) VENEZIA – Grazie al progetto Moves (Mobilità sostenibile nel territorio veneziano e nelle scuole), finanziato nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal ministero dell’Ambiente, quattro istituti scolastici tra Mestre e Chioggia sono da oggi dotati di nuove ciclostazioni per biciclette e biciclette a pedalata assistita. Gli istituti interessati sono i licei Franchetti e Bruno, l’istituto Gritti di Mestre e l’istituto Righi di Chioggia. Complessivamente le pensiline installate sono 20, con sei portabici da quattro posti per la ricarica elettrica, 30 portabici da sei posti per bici normali, sette stazioni di ricarica da quattro posti e quattro stazioni di riparazione. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) VENEZIA – Grazie al progetto Moves (Mobilità sostenibile nel territorio veneziano e nelle scuole), finanziato nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal ministero dell’Ambiente, quattro istituti scolastici tra Mestre e Chioggia sono da oggi dotati di nuove ciclostazioni per biciclette e biciclette a pedalata assistita. Gli istituti interessati sono i licei Franchetti e Bruno, l’istituto Gritti di Mestre e l’istituto Righi di Chioggia. Complessivamente le pensiline installate sono 20, con sei portabici da quattro posti per la ricarica elettrica, 30 portabici da sei posti per bici normali, sette stazioni di ricarica da quattro posti e quattro stazioni di riparazione.

