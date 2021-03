“Col vaccino non andrà via”. Covid, Ilaria Capua spiega perché: “Cosa succederà nei prossimi mesi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza Covid, prende parola la nota virologa italiana Ilaria Capua. Davanti alle telecamere della trasmissione DiMaterdì’ in onda su La7. L’esperta si è espressa circa il vaccino, rispondendo nello specifico alla domanda posta dal giornalista Alessandro Sallusti che rappresenta anche il quesito che tutti si pongono maggiormente: quando scomparirà il virus? “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino”, infatti secondo la virologa Ilaria Capua il “vaccino riduce la malattia, ma la circolazione virale non può essere azzerata. Dobbiamo imparare a conviverci anche senza vederlo, come è accaduto per altre malattie in passato” dunque sempre secondo l’esperta di fama internazionale: “Il Covid non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza, prende parola la nota virologa italiana. Davanti alle telecamere della trasmissione DiMaterdì’ in onda su La7. L’esperta si è espressa circa il, rispondendo nello specifico alla domanda posta dal giornalista Alessandro Sallusti che rappresenta anche il quesito che tutti si pongono maggiormente: quando scomparirà il virus? “Il Coronavirus nonvia nemmeno col”, infatti secondo la virologail “riduce la malattia, ma la circolazione virale non può essere azzerata. Dobbiamo imparare a conviverci anche senza vederlo, come è accaduto per altre malattie in passato” dunque sempre secondo l’esperta di fama internazionale: “Ilnon ...

Ultime Notizie dalla rete : Col vaccino Precettazione pasquale e clausura di popolo E per il resto scommette tutto sul vaccino. A noi fa male, è inutile negarlo, questa quarantena ... Ma non era quell'omone lì, col ciuffo inverosimile, a sostenerlo? Adesso lo dicono pure i dem, lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Marzo: Vaccini con sponsor. Dalle Primule alle provole ...della Moratti (dicesi Moratti) e tutti lo scambiano per un compagno e lo eleggono sindaco col ... Non senza polemiche, visto che l'intesa non prevede […] di Natascia Ronchetti Il vaccino, stop ...

Ilaria Capua dice che il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino Fanpage.it Covid Toscana, sui vaccini scattano esposti e indagini Sandri punta il dito anche sull'utilizzo del Pfizer, il vaccino che avrebbe dovuto coprire i più anziani ma che invece è stato somministrato indistintamente al personale sanitario indipendentemente ...

Operatori sanitari no vax:Al Policlinico ora ci ripensano A parte i 143 operatori sanitari di cui al momento si stanno valutando le singole situazioni, sono quattro quelli che invece hanno rifiutato il vaccino anti-Covid, firmando il dissenso informato. Non ...

