Cinque giovani e la loro officina artistica. Compie un anno la casa di produzione cinematografica "Vitruvio Entertainment" (Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Compie un anno l'officina artistica e casa di produzione cinematografica "Vitruvio Entertainment". Il gruppo fondato da Cinque salernitani, Davide Bottiglieri (scrittore), Luigi Di Domenico (regista), Salvatore Parola (fumettista), Luigi Risi (fotografo), Danilo Napoli (attore), non ha avuto paura della pandemia e proprio in pieno lockdown, ha iniziato a muovere i primi passi riuscendo in questi 12 mesi davvero "diversi" a farsi conoscere, a suon di lavori e collaborazioni. La Vitruvio Enterteinment è una riproposizione in chiave moderna delle antiche botteghe rinascimentali, alveari di artisti, in cui studio, creatività, innovazione, disciplina e sperimentazione davano vita a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinque giovani Sviluppare e realizzare serie, ora master insegna come Quattrocento ore d'aula, con il debutto dal 18 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, per cinque mesi di aula più la possibilità di uno stage di sei mesi in società di produzioni ...sono destinati a giovani ...

Una call per progettare come vivere l'Università dentro e fuori l'ateneo E per questo rivolto anche ai giovani, che hanno di fronte a loro quotidianamente scelte decisive ...di valutazione Il Comitato di docenti ed esperti valuterà le idee progettuali sulla base di cinque ...

Nettuno, festa ai Zucchetti: cinque giovani multati - Cronaca Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno Nuoto, la rivelazione Sara Franceschi dà nuova linfa ai misti No, questa proprio non ce l’aspettavamo. Sara Franceschi stupisce tutti, a cominciare da se stessa, e si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo in maniera del tutto inattesa. La distanza dei 400 misti ...

La Germania ha sospeso ancora AstraZeneca, cinque morti dopo la vaccinazione Le vittime sarebbero 4 donne e un uomo sotto i 60 anni. Per questo si è deciso di sospendere le vaccinazioni per effettuare approfondimenti per accertare eventuali correlazioni ...

