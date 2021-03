Cinque campioni di parkour si mettono alla prova: la sfida è spettacolare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questi Cinque ragazzi sono degli assi del parkour, la disciplina sportiva detta 'arte dello spostamento', che consiste nell'abilità di compiere un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo. In ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questiragazzi sono degli assi del, la disciplina sportiva detta 'arte dello spostamento', che consiste nell'abilità di compiere un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo. In ...

Advertising

GoalItalia : 3 Palloni d'Oro ?????? 3 Coppe dei Campioni ?????? Uno dei calciatori più forti della storia ?? 'In un certo senso, forse… - ContropiedeA : Qualificazioni Mondiali: una vetrina per i nostri campioni azzurri. Ma ora si pensa già al campionato - carradori64 : @NicoSpinelli8 @toniH2000 eliott fino ad adesso 323+ 50 + 120 ....500 milioni di euro ..soldi veri soldi fruscianti… - Campioni_cn : Atletica: Cinque Mulini, ottimo secondo posto nella categoria juniores per Elia Mattio - magica_pro : RT @MicheB13: ?? Una vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte per la #ProVercelli contro squadre allenate dai Campioni del Mondo 2006 ?? I… -