Cinema | ‘Tulipani di Seta Nera’ | i corti selezionati per il Festival

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Sono stati resi noti i 60 lavori selezionati per la XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto 'Tulipani di Seta Nera', che si svolgerà a Roma dal 3 al 6 giugno, dedicato ai cortometraggi a tema sociale. I corti, provenienti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero, saranno visibili sulla piattaforma di Rai Cinema Channel da domani. 'Creare una catena del valore nel campo del Cinema sociale ' ha detto il direttore di Rai Per il Sociale Giovanni Parapini durante la conferenza di presentazione del Festival – è il nostro obiettivo ed è per questa ragione che Rai per il Sociale, insieme ai colleghi di Rai Cinema, supporta con convinzione il Festival dei Tulipani di

