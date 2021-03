Cina respinge accuse dell’Oms sulla mancata condivisione dei dati | “No a una nuova missione Sbagliato politicizzare il tema”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È scontro aperto tra lae l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dopo che quest’ultima, per bocca del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato ieri che l’ultimadegli esperti dell’agenzia nel Paese asiatico, pur non avendo portato a galla prove riguardo la possibile fuga del coronavirus dai laboratori di Wuhan, non ha nemmeno escluso questa ipotesi, denunciando “difficoltà incontrate nell’accesso aigrezzi. Mi aspetto futuri studi collaborativi che includano unadeipiù tempestiva e completa”.che Pechino ha rispedito al mittente facendo sapere che laritiene conclusa la propria parte dello studio sull’origine del Covid-19 e che, quindi, non sono disponibili a una...

Advertising

giovit1961 : RT @fradicioni: “La Cina respinge la pratica irragionevole di alcuni paesi europei di convocare gli ambasciatori cinesi”, dice la portavoce… - akhetaton11 : RT @fradicioni: “La Cina respinge la pratica irragionevole di alcuni paesi europei di convocare gli ambasciatori cinesi”, dice la portavoce… - KinmenQuemoy : RT @fradicioni: “La Cina respinge la pratica irragionevole di alcuni paesi europei di convocare gli ambasciatori cinesi”, dice la portavoce… - beniaminonatale : RT @fradicioni: “La Cina respinge la pratica irragionevole di alcuni paesi europei di convocare gli ambasciatori cinesi”, dice la portavoce… - KayleeMok : RT @fradicioni: “La Cina respinge la pratica irragionevole di alcuni paesi europei di convocare gli ambasciatori cinesi”, dice la portavoce… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina respinge

Il Fatto Quotidiano

Pechino, 31 mar 12:41 - Non ci sono basi fattuali per le accuse secondo cui lanon ha condiviso i dati con i ricercatori nominati dall'Organizzazione mondiale...Documento firmato da 25 leader mondiali: non ci sono quelli di Stati Uniti, Russia,, Giappone, ...Merkel e Soder Il primo ministro della Renania settentrionale - Vestfalia Armin Laschet...PECHINO, 31 MAR - La tracciabilità del Covid-19 "è una questione scientifica che dovrebbe essere portata avanti da scienziati e non essere politicizzata: questo è il consenso della maggior parte dei P ...cercando di scoprire come sia arrivato lì e se provenisse da un'altra parte della Cina o altrove". Embarek ha sottolineato che vi è il "forte sospetto" che alcune specie di pipistrelli fossero ...