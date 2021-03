Ciclismo | l’incidente causato da Bouhanni costa a Jake Stewart la partecipazione al Fiandre Il giovane britannico si è rotto una mano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è stato senza conseguenzeda Nacer, domenica scorsa, alla Cholet-Pays de la Loire., il corridoreche era stato scaraventato dallo sprinter francese contro lo transenne, infatti, si èuna. A causa di questo infortunio, che quest’anno si è piazzato al secondo posto all’Omloop Het Nieuwsblad, sarà costretto a saltare il Giro delle. La Groupama-FDJ, squadra di, fa sapere che ildovrà rimanere fermo ai box per tre settimane.ha così commentato il suo forfait al Giro delle: “Sono molto dispiaciuto di non poter prendere ...