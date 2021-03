Ciclismo | il Nas indaga sui vertici della Vini Zabù dopo la positività al doping di De Bonis

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri mattina, stante quanto riporta il Corriere Fiorentino, i carabinieri del Nas di Firenze, coordinati dalla magistratura di Pistoia, hanno perquisito la sede. Nel registro degliti, oltre a Matteo De, il corridore trovato positivo all’EPO a un controllo dello scorso 16 febbraio, sono finiti anche Angelo Citracca e Luca Scinto, rispettivamente il team manager e il direttore sportivo del sodalizio in questione. Inoltre, i carabinieri del Nas hanno fatto scattare ventidue perquisizioni presso terzi. Sostanzialmente, dunque, tutti i corridori tesserati per lasono stati perquisiti. Tra l’altro, oltre alla sede del team, che si trova sul San Baronto, sono stati perquisiti pure l’officina e il magazzino. Sempre secondo quanto riporta ...

Corriere Fiorentino

Il team manager della squadra piemontese non ha gradito l'esclusione a vantaggio della Vini Zabù: 'Nel 2020 contro di loro un blitz deiin ?... invece, gli Ispettori antidoping delpescarese, durante varie competizioni agonistiche sul ... individuati fra le varie discipline, quali atletica, calcio, pugilato,e triathlon. Uno ...C’è lo spettro del doping che si aggira nella «Vini Zabù», società ciclistica che ha la sede legale a Pistoia. E proprio per questo motivo ieri mattina i carabinieri del Nas di Firenze, coordinati dal ...E proprio per questo motivo ieri mattina i carabinieri del Nas di Firenze, coordinati dalla magistratura ... romano di 59 anni, ex ciclista e general manager del team; Luca Scinto, fucecchiese di 53 ...