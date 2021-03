Ciclismo | Dagnoni Federciclismo | ' il Giro d' Italia andrà bene come l' anno scorso'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Non ho particolari dubbi sullo svolgimento deld': l', in piena pandemia, è andata, non vedo perché non dovrebbe andareanche quest'". Lo dice all'Adnkronos il nuovo presidente della Feder, Cordiano, eletto dopo 16 anni di "regno" di Renato Di Rocco, che ora vuole candidarsi alla guida del Coni. "l'ci sono dei protocolli da rispettare -dice, parlando della Corsa Rosa che partiràda tradizione in primavera l'8 maggio dopo l'edizione stravolta dal Covid dell', fatta slittare all'autunno 2020-, e ...

Sabato a Milano si è svolto il primo consiglio federale della presidenza Cordiano Dagnoni al vertice della Federciclismo e tra le tante cose spicca una novità importante: spicca la nomina di Roberto Amadio nel ruolo di Presidente della Struttura Tecnica Nazionale Strada e Pista. ...... nonché nello sviluppo del ciclismo in generale e del ciclismo femminile in particolare. Ovviamente ... Cordiano Dagnoni. Damiano Franzetti damiano.franzetti@varesenews.it VareseNews è da anni una ...
Roma, 31 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, scioglie le riserve per candidandosi alla guida del Coni contro ...