Ciclismo | Annemiek van Vleuten si aggiudica la Dwars door Vlaanderen 2021 Guazzini quarta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La fuoriclasse olandesevan(Movistar) ha conquistato la, in Belgio, superando in volata la polacca Kasia Niewiadoma (Canyon/Sram). Terza posizione per la statunitense Alexys Ryan (Canyon/Sram) che ha preceduto l’azzurra Vittoria(Valcar-Travel & Service). SportFace.

...- Chantal van Den Broek - Blaak (Team Sd Worx) 136 km in 3h54'40' alla media di 34.773 km/h 2 - Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) a 7' 3 - Anna van Der Breggen (Team Sd Worx) a 9' 4 -...... ennesimo segno di chi sia l'unica superpotenza del ciclismo femminile. Al secondo posto a 7 giunge ...in salita era la più forte di giornata - tanto che ha staccato la solitamente impeccabile... Poggio a Caiano, 31 marzo 2021 - La "Campagna nel Nord-Europa" si è aperta con un brillante 4° posto in Belgio della pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini, peraltro già protagonista di spicco d ...