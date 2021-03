“Ci penso ogni giorno”. Pierpaolo Pretelli non riesce più tenerselo dentro. La rivelazione fa rumore e toglie ogni dubbio (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma credo che lo farò molto presto. Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno”. Così Pierpaolo Pretelli aveva parlato qualche giorno fa. Parole che avevano fatto discutere parecchio e sollevato il dubbio che i genitori dell’ex velino non vedano di particolare buon occhio la relazione con Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia Salemi ma la cosa non lo tocca più di tanto. Lo ha spiegato al settimanale Chi. “Io e Giulia siamo anime gemelle – ha spiegato al settimanale diretto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma credo che lo farò molto presto. Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno”. Cosìaveva parlato qualchefa. Parole che avevano fatto discutere parecchio e sollevato ilche i genitori dell’ex velino non vedano di particolare buon occhio la relazione con Giulia Salemi.non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia Salemi ma la cosa non lo tocca più di tanto. Lo ha spiegato al settimanale Chi. “Io e Giulia siamo anime gemelle – ha spiegato al settimanale diretto da ...

