Chico Forti potrebbe tornare in Italia a maggio | la speranza dei familiari

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il rientro diinsi avvicina. In un articolo dell’Adige di oggi, lo zio di, Gianni, che da anni ormai si batte per ottenere giustizia per suo nipote, spiega che una data precisa non c’è ma che dovrebbe mancare davvero molto poco al rientro dell’uomo in. Prima di Natale il ministro di Maio aveva spiegato che c’era un accordo con gli Stati Uniti per il ritorno del nostro connazionale in. E forse quel momento si avvicina. Stando a quanto ha fatto sapere Giannifare rientro nel giro di poche settimane, ma quasi certamente entro la fine di. Lo stesso ministro, qualche sera fa nella trasmissione Tg2 Post, aveva spiegato che ci sono buone possibilità che ...