Chiara Nasti contro Giulia Salemi sulla questione ‘costumi copiati’

Advertising

incazzzata : Che poi io a chiara nasti voglio sinceramente bene, dopotutto quando si innamora lo fa davvero, ha tatuaggi con tutti i suoi ex - acquasumartex : e le frecciate continuano, chiara nasti ti adoro - Canieuest96 : @Marta_Francesca I Body Kim di Chiara Nasti sono usciti nel 2018, SVEGLIATI - Canieuest96 : @Valeria30730 SONO COPIATI DA CHIARA NASTI, non è un'opinione, è palese - Valeria30730 : @Canieuest96 Pensa te se una Giulia Salemi va a copiare una Chiara Nasti. SURREALE. Detto ciò, ci siamo permessi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Corriere dell'Umbria

La nota fashion blogger interviene e dice la sua riguardo le ultime notizie che vedono l'ex gieffina accusata di aver copiato modelli dal brand Plum ...fa workout sui social e lancia così un appello "provocante" ai propri follower: "Che dite di farlo con me??" Tra le web influencer più attive su Instagram nelle? L'articoloe ...Chiara Nasti interviene e si scaglia contro Giulia Salemi. Non si tratta di un duro attacco, ma la fashion blogger napoletana fa notare la sua disapprovazione. In queste ultime ore, l’influencer è ...A "distrarlo" ci pensa la sua nuova fidanzata. L'influencer napoletana Chiara Nasti per la quale Zaniolo sembra proprio aver perso la testa. I due stanno diventando, giorno dopo giorno ...