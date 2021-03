Chiara Ferragni, Il Suo Pigiama Strega il Web: Ecco Quanto Costa! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chiara Ferragni e diventata mamma per la seconda volta e, come fece col suo primogenito, ha tenuto informati i suoi ammiratori con dei bellissimi scatti postati sui social. Scatti che hanno anche fatto notare il Pigiama alla moda da lei indossato durante la sua permanenza in ospedale. I fan sono impazziti. Scopriamo insieme Quanto costa e dove comprarlo! Chiara Ferragni è da poco diventata mamma per la seconda volta. Lei e il marito Fedez, fin da subito dopo la nascita della loro bambina, hanno condiviso i momenti più belli con i loro followers, deliziandoli con tenere fotografie di loro tre in ospedale e, successivamente, dell’intera famiglia a casa. Gli scatti dell’influencer subito dopo il parto hanno colpito non solo per i momenti felici immortalati, ma anche per un particolare ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021)e diventata mamma per la seconda volta e, come fece col suo primogenito, ha tenuto informati i suoi ammiratori con dei bellissimi scatti postati sui social. Scatti che hanno anche fatto notare ilalla moda da lei indossato durante la sua permanenza in ospedale. I fan sono impazziti. Scopriamo insiemecosta e dove comprarlo!è da poco diventata mamma per la seconda volta. Lei e il marito Fedez, fin da subito dopo la nascita della loro bambina, hanno condiviso i momenti più belli con i loro followers, deliziandoli con tenere fotografie di loro tre in ospedale e, successivamente, dell’intera famiglia a casa. Gli scatti dell’influencer subito dopo il parto hanno colpito non solo per i momenti felici immortalati, ma anche per un particolare ...

Advertising

LaOttomani : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. - Feffe1992 : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. - termosiifone : @ifmarcouldfly_ chiara ferragni chi mamma mia - E_le_na_27 : RT @cidadadoar: più persone influenti come fedez e chiara ferragni e meno teste di cazzo come er coglione faina - ICARUZFVLZ : RT @auroraborealeh: in un mondo di giulia de lellis ed er faina, siate chiara ferragni e fedez -