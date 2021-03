Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria sul letto. Ma i fan notano un dettaglio: «È orribile...» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria sul letto. Ma i fan notano un dettaglio "scomodo". Ieri, il rapper milanese ha condiviso un tenero scatto con la secondogenita nata... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021)e laconsul. Ma i fanun"scomodo". Ieri, il rapper milanese ha condiviso un tenero scatto con la secondogenita nata...

Advertising

E_le_na_27 : RT @cidadadoar: più persone influenti come fedez e chiara ferragni e meno teste di cazzo come er coglione faina - ICARUZFVLZ : RT @auroraborealeh: in un mondo di giulia de lellis ed er faina, siate chiara ferragni e fedez - ST4NDST1LL : RT @auroraborealeh: in un mondo di giulia de lellis ed er faina, siate chiara ferragni e fedez - SW3ETTA : RT @auroraborealeh: in un mondo di giulia de lellis ed er faina, siate chiara ferragni e fedez - leggoit : Chiara #Ferragni, #Fedez e la tenera foto con Vittoria sul letto. Ma i fan notano un dettaglio: «È orribile...» -