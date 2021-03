Chiara Ferragni, è subito polemica per le nuove foto di Leone: “Dicci come hai fatto” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Naturalmente in casa Ferragnez in questi ultimi giorni la scena è tutta di Vittoria, ma anche il fratello maggiore Leone si difende bene. Del resto mamma Chiara Ferragni e papà Fedez sono seguitissimi, insieme hanno un esercito di fan e ogni post colleziona un numero infinito di like e di commenti. La secondogenita è nata pochi giorni fa e ogni sua immagine ha subito conquistato tutti. Non da meno il primo incontro con Leone, che l’aveva vista per la prima volta in videochiamata poche ore dopo la nascita. Un incontro dolcissimo, che ha fatto sorridere anche per la prima, piccola scena di gelosia. Sul divano Chiara teneva la piccola sulle gambe. E dopo il primo bacetto sulla manina, i Ferragnez hanno chiesto a Leone di baciare sulle guance la sorellina. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Naturalmente in casa Ferragnez in questi ultimi giorni la scena è tutta di Vittoria, ma anche il fratello maggioresi difende bene. Del resto mammae papà Fedez sono seguitissimi, insieme hanno un esercito di fan e ogni post colleziona un numero infinito di like e di commenti. La secondogenita è nata pochi giorni fa e ogni sua immagine haconquistato tutti. Non da meno il primo incontro con, che l’aveva vista per la prima volta in videochiamata poche ore dopo la nascita. Un incontro dolcissimo, che hasorridere anche per la prima, piccola scena di gelosia. Sul divanoteneva la piccola sulle gambe. E dopo il primo bacetto sulla manina, i Ferragnez hanno chiesto adi baciare sulle guance la sorellina. ...

tempor_ale : al prossimo che dice 'elogiate Fedez e Chiara Ferragni ma non fanno niente di speciale' rispondo male perché in un… - massyscalinci : Leone e Vittoria sono così fortunati ad avere Chiara Ferragni e Fedez come genitori, perché cresceranno tranquilli,… - EVERMOREBRAVE : RT @roulmgk: onestamente potete dire quello che volete su chiara ferragni e fedez ma non potete mettere bocca sul modo in cui sfruttano le… - AndreaCal2 : Sillogismo. Chiara Ferragni ha appena dato alla luce una baby V. Paola Turani è in dolce attesa. Ergo. - tinitasbeauty : felice del fatto che esistano anche persone come fedez e chiara ferragni quando giulia de lellis ha il diritto di parola -