Chi si può prenotare il vaccino contro Covid-19 (e come lo deve fare) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (foto: Hakan Nural/Unsplash)Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni hanno iniziato a vaccinare contro Covid-19 anche le persone al di sotto dei 70 anni. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno del vaccino AstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute). Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti regione per regione. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di formazione accreditati ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) (foto: Hakan Nural/Unsplash)Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni hanno iniziato a vaccinare-19 anche le persone al di sotto dei 70 anni. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno delAstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute). Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti regione per regione. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di formazione accreditati ...

Advertising

insopportabile : La cosa più pesante è non poter pianificare il futuro. Viver nell'incertezza non per scelta ma subendola, un limbo… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - reportrai3 : Nel 2013 Silvio Berlusconi è condannato definitivamente per aver evaso 7mln €. Dopo 7 anni spunta l'audio di uno de… - gerturco : @byoblu Sostengo da anni Byoblu e continuerò a farlo, ma i nazigooglini non devono passarla liscia. Chi sono per of… - cris00000001 : @FabioGiovanniD1 Lo puo' fare solo chi guadagna meno di 30.000 € -

Ultime Notizie dalla rete : Chi può "Letti soltanto a chi può farcela". Le scelte choc in terapia intensiva Una prova della complessa situazione sanitaria può essere rappresentata da quanto sta accadendo nel ... come fa capire lo stesso Bianconi, quando arrivano i pazienti bisogna decidere a chi lasciare il ...

Cessioni dei crediti da Superbonus e altri lavori edilizi, prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione Il credito può essere ceduto non solo ai fornitori e alle banche ma anche a propri familiari che potranno poi utilizzare la detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi. Chi è ancora incerto, ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it Una prova della complessa situazione sanitariaessere rappresentata da quanto sta accadendo nel ... come fa capire lo stesso Bianconi, quando arrivano i pazienti bisogna decidere alasciare il ...Il creditoessere ceduto non solo ai fornitori e alle banche ma anche a propri familiari che potranno poi utilizzare la detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi.è ancora incerto, ...