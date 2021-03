Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 31 marzo 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una puntata da non perdere quella di oggi – 31 marzo 2021 – di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa e che dice di essere stata rapita quando era piccola? Forse una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise. L’appello della ragazza verrà mostrato nella puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 31 marzo alle 21. 20 su Rai 3. E poi il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Unada non perdere quella di oggi – 31– di Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le. Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa e che dice di essere stata rapita quando era piccola? Forse una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise. L’appelloragazza verrà mostrato nelladi Chi? in onda mercoledì 31alle 21. 20 su Rai 3. E poi il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel ...

Advertising

alexbarbera : Stamattina nel Lazio hanno riaperto le scuole primarie. L’Associazione dei presidi lamenta “l’assenza di centinaia… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - Gilles_Simeoni : Prisenti, incù F. Sargentini è L. Mortini, à nome di u Cunsigliu esecutivu di Corsica, per participà à l’addunita d… - beretta_g : @carlo1493 @kkvignarca @francofontana43 @aranciaverde @RetePaceDisarmo @matteorenzi Non devi convincere tutti, devi… - formulagreta : @santxbrit ma chi l’ha postata? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE