Chi è Walter Biot | l’ufficiale militare italiano arrestato con l’accusa di spionaggio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiamacondinella serata di ieri, 30 marzo. Capitano di fregata in servizio all’ufficio Politicadello Stato maggiore della Difesa,è accusato di rivelazione di segreti militari a scopo die procacciamento di notizie segrete a scopo di. I reati, previsti dagli articoli 86 e 88 del Codice penale, sono punibili con l’ergastolo o, nel secondo caso, con almeno vent’anni di reclusione. In cambio di soldi, che gli sarebbero stati recapitati in piccole scatole in un parcheggio a Roma,avrebbe venduto a un contatto legato ...

Il suo nome è Walter Biot. L'ufficiale della Marina è stato arrestato per spionaggio. Lo apprende l'agenzia di stampa Ansa da fonti inquirenti. Il capitano di fregata Biot, sempre secondo quanto si è appreso, è in ...Si tratta di Walter Biot, capitano in servizio presso lo Stato maggiore della Difesa, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato oggi per ...L'ufficiale italiano avrebbe ceduto documenti top secret legati alle telecomunicazioni di rilevanza Nato per 5.000 euro ...